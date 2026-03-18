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Caso Gisele: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre tenente-coronel preso e morte de policial militar em SP

Geraldo Neto, marido de Gisele, teve prisão preventiva realizada nesta quarta-feira por suspeita de feminicídio; caso foi inicialmente registrado como suicídio

Zero Hora

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