Caso Evandro: MP-PR tem nova derrota no STF depois de STJ anular condenações

"O Caso Evandro", série da Globoplay, dramatiza algumas partes do caso de desaparecimento e morte de um menino no Paraná. Divulgação / Globoplay

O Ministério Público do Paraná sofreu mais uma derrota no chamado Caso Evandro após o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitar um recurso que tentava reverter a decisão que anulou as condenações pelo crime. As informações são do g1.

Ao manter o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , o ministro Gilmar Mendes confirmou a revisão criminal realizada em 2023 e preservou a absolvição de Osvaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares e Beatriz Abagge, acusados pela morte do menino Evandro, desaparecido em 1992 em Guaratuba, no litoral do Paraná.

O caso remonta a 6 de abril de 1992, dia em que o menino Evandro Ramos Caetano, 6 anos, desapareceu no caminho entre a casa e escola em Guaratuba. Cinco dias depois, em 11 de abril, o corpo foi encontrado com sinais de violência. Ao todo, sete pessoas chegaram a ser acusadas e quatro foram condenadas pelo crime, que ficou conhecido como "Caso Evandro" ou "As Bruxas de Guaratuba".

Em setembro de 2025, o STJ julgou um recurso apresentado pelo MP, que tentava reverter a decisão do TJ-PR que anulou os processos em 2023.

Na ocasião, os desembargadores do TJPR julgaram áudios que mostravam os condenados recebendo ordens, sob tortura, para confessar crimes que, segundo eles, não foram cometidos.

Relembre o caso Evandro

Segundo a investigação na época, Evandro estava com a mãe, Maria Caetano. O menino percebeu que não estava com seu mini-game e avisou que iria voltar para casa. Depois, ele nunca mais foi visto.

Na época, o Paraná estava lidando com um "surto" de desaparecimentos de crianças na região. Dias depois do sumiço, o corpo de Evandro foi encontrado em um matagal sem alguns órgãos e com pés e mãos cortadas.

O pai, Ademir Ramos Caetano, que naquele momento desempenhava a função de funcionário público na cidade, identificou o corpo como sendo do filho mais novo graças a uma pequena marca de nascença nas costas.

Mais tarde, próximo ao local onde o corpo foi descoberto, também foram localizadas as chaves da residência do menino e o par de chinelos que ele usava naquele dia.

Durante as investigações iniciais, sete pessoas foram acusadas de envolvimento no assassinato: Airton Bardelli dos Santos, Francisco Sérgio Cristofolini, Vicente de Paula, Osvaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares, Celina Abagge e Beatriz Abagge.

Na época, o inquérito policial apontou que a criança foi morta em um ritual religioso encomendado por Celina e Beatriz, esposa e filha do então prefeito da cidade, Aldo Abagge, o pai de santo Osvaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, colega/ajudante de Marcineiro e Davi dos Santos Soares, artesão de Guaratuba.

Das sete pessoas inicialmente acusadas, quatro foram condenadas ao longo dos anos. Beatriz ficou presa por três anos e nove meses em um penitenciária feminina e por mais dois anos em prisão domiciliar.

As penas de Osvaldo e Davi se extinguiram pelo cumprimento. Vicente morreu por complicações de um câncer em 2011 no presídio onde estava.

Francisco e Airton foram acusados na época, mas posteriormente absolvidos. Celina, mãe de Beatriz, não foi julgada por que tinha mais de 60 anos e o crime prescreveu.

Crime voltou à tona mais de duas décadas depois

Ivan Mizanzuk, autor da série "O Caso Evandro". Globo / Sergio Zalis

O caso ficou nacionalmente famoso em 2018 quando foi publicado o primeiro dos 36 episódios da série de áudios O Caso Evandro, do jornalista e designer Ivan Mizanzuk, que depois virou documentário no Globoplay.

O jornalista começou a investigar o caso em 2016, baseado no sucesso que as true crimes (programas abordando casos criminais) faziam nos Estados Unidos na época.

Após conversar com jornalistas que cobriram o caso Evandro, ele passou a investigar a história e, em 2016, teve acesso aos autos do processo na Justiça: eram 60 volumes e mais de 20 mil páginas, que foram liberadas por 10 dias pelo juiz responsável.

Mizanzuk contou com a ajuda de 40 pessoas na decupagem, que incluía a transcrição dos áudios e fitas de vídeo, além de catalogar diferentes informações. O pesquisador também entrevistou advogados, parentes da criança.

Os áudios completos das confissões dos suspeitos durante a investigação, na década de 1990, vieram a público com o podcast. As gravações evidenciam que os réus admitiram os alegados crimes sob coação e ao receberem orientações para a confissão.

As fitas contendo as gravações estavam anexadas aos documentos do processo desde o período da condenação, entretanto, a versão utilizada para incriminar os réus excluía os segmentos que apontavam para a prática de tortura.

Em decorrência dos áudios divulgados no podcast, a defesa de Beatriz Abagge, Davi dos Santos Soares e Osvaldo Marcineiro protocolou, em dezembro de 2021, um pedido de revisão criminal das condenações relacionadas à morte do menino.

O documento que embasou o pedido alega que as gravações, que indicam tortura dos suspeitos para obtenção de confissões, são autênticas. A defesa contratou duas perícias para analisar as condições das gravações e o conteúdo delas.

A defesa argumentou que as confissões apresentadas durante os julgamentos foram mostradas editadas e acabaram contaminando o restante do processo. Além disso, alegou que as provas usadas nos julgamentos são ilícitas, uma vez que foram obtidas mediante tortura. Por isso, solicitou que os processos fossem anulados.