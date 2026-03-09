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Casa Viva Maria, para mulheres e filhos em situação de violência doméstica, é reaberta em Porto Alegre

Agora, menores de 18 anos podem ser abrigados junto das mães; antes, no caso de meninos, a idade limite era 12 anos

Leticia Mendes

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