Brigadiano preso por disparo que matou jovem em São Borja responderá em liberdade

Luan Alves de Lima morreu na tarde de segunda-feira (9). Arquivo pessoal / Divulgação

O brigadiano que foi preso pelo disparo que causou a morte de um jovem, em São Borja, na Fronteira Oeste, na tarde de segunda-feira (9), responderá pelo caso em liberdade. A decisão é da Justiça Militar.

Ele passou por audiência de custódia na quarta-feira (11), após ser autuado em flagrante por homicídio culposo. A vítima foi identificada como Luan Alves de Lima, de 22 anos.

Segundo a Brigada Militar, há um inquérito policial militar em andamento, no qual testemunhas serão ouvidas e perícias serão analisadas para entender como se deu a morte do jovem e qual a responsabilidade do PM.

Relembre o caso

Luan Alves de Lima morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma abordagem da Brigada Militar, por volta das 14h de segunda-feira.

Segundo a corporação, durante um patrulhamento de rotina, um dos policiais desembarcava da viatura, quando efetuou um disparo acidental, conforme o relato do brigadiano.

O disparo atingiu o jovem, que não possuía envolvimento com a ação policial, segundo a corporação.

De acordo com a família de Luan, o caso aconteceu no pátio da casa de um tio da vítima. O jovem estava sentado na frente da residência quando um parente, que estava na rua em frente ao local, foi abordado pelos brigadianos.

Neste momento, o tiro foi disparado e acabou atingindo Luan. A família vem pedindo justiça pelo caso e chegou a realizar protesto nesta semana.

Ainda conforme a BM, os próprios policiais prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao Hospital Ivan Goulart, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.