Segurança

Homicídio culposo
Notícia

Brigadiano preso por disparo que matou jovem em São Borja responderá em liberdade

Caso ocorreu na tarde de segunda-feira. Policial afirma que tiro foi acidental, no momento em que descia da viatura

Leticia Mendes

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