Segurança

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Notícia

Brigada Militar apura envolvimento de PM de folga em briga por vaga de estacionamento em Imbé

Policial teria atacado dois homens e uma mulher a golpes com um pedaço de madeira, além de ter alvejado um deles com um tiro

Gabriel Dias*

Estagiário da Rádio Gaúcha

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