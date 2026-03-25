Brigada Militar apura envolvimento de PM de folga em briga por vaga de estacionamento em Imbé

Um desentendimento em Imbé, no Litoral Norte, na noite do último sábado (21), terminou com um homem baleado e outras duas pessoas feridas após ataques com um pedaço de madeira. Segundo registro de ocorrência na Polícia Civil, o caso envolve um policial do Comando Ambiental da Brigada Militar, que estava de folga e não teve a identidade revelada.

De acordo com relatos das vítimas, a confusão na Barra, em Imbé, começou quando o PM teria avançado com o carro contra pessoas que estariam reservando uma vaga de estacionamento em um espaço coberto para se proteger da chuva naquele momento.

As vítimas afirmam que o policial militar desembarcou do veículo segurando um pedaço de madeira e agrediu três pessoas do grupo. Durante o confronto, o PM teria sido atingido por um soco.

Na sequência, o brigadiano sacou uma arma de fogo e teria efetuado um disparo. Um homem, de 39 anos, foi atingido com um tiro na perna. Ele foi levado ao hospital e recebeu alta na segunda-feira (23). Além dele, a esposa e o cunhado, ambos de 20 anos, também ficaram feridos por golpes de madeira. O caso mais grave é o do cunhado, que vai passar por cirurgia nesta quarta-feira (25) para reconstrução facial. O jovem teve o maxilar quebrado, além de fraturas no crânio e na face.

Em nota oficial, a Brigada Militar confirmou a ocorrência de uma intervenção policial seguida de confronto físico e disparo de arma de fogo. A corporação informa que a arma foi apreendida para perícia e que um procedimento administrativo foi instaurado para apurar os fatos.

As vítimas alegam ainda irregularidades no atendimento policial após o crime, o que também é investigado. A reportagem tenta contato com a Delegacia de Polícia de Tramandaí, que ainda não se manifestou sobre o caso.

O que diz a Brigada Militar

"A Brigada Militar informa que, no último sábado (21/3), no município de Tramandaí*, ocorreu uma intervenção policial envolvendo um policial militar de folga, após desentendimento em via pública.

Durante a situação, houve confronto físico entre o policial e indivíduos no local, sendo efetuado disparo de arma de fogo. Um dos envolvidos foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

A Brigada Militar adotou as medidas administrativas, incluindo a apreensão da arma de fogo para perícia e a instauração de procedimento para apuração dos fatos.

A Corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência na apuração das ocorrências envolvendo seus integrantes."