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Saiba o que contam as vítimas sobre técnico de enfermagem preso por importunação sexual

Relatos de 14 colegas de trabalho se assemelham. Funcionário foi afastado do Hospital Conceição, onde trabalhava, em janeiro. Segundo a polícia, ele negou os crimes e alegou que se tratava de brincadeiras

Leticia Mendes

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