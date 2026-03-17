Avô é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra três netos em Canoas

Suspeito de praticar estupro de vulnerável contra os três netos, um homem de 63 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16), no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana. As vítimas são crianças de três, quatro e oito anos.

Os casos começaram a ser investigados pela Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas na semana passada, depois de a filha do suspeito acionar as autoridades.

Conforme o delegado Maurício Barison, ela relatou que descobriu os supostos abusos a partir do relato do filho mais velho. De acordo com a vítima, os crimes ocorriam em ambiente doméstico.

Depois que a investigação teve início, o homem passou a ameaçar a filha de morte, assim como atentar contra a vida das crianças. Em um dos casos, segundo o delegado, tentou apedrejar o neto mais velho, que havia relatado as situações.

Em razão do risco para a vida das crianças e da mulher, a prisão preventiva foi solicitada. "A intervenção tem cunho de proteger as vítimas", destacou a Polícia Civil.