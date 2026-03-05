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Atenção com boletos: golpe usa cobranças falsas de anuidades e impostos

Guias falsificadas são enviadas por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens, mas muitas vezes utilizam dados da vítima e a identidade visual de órgãos ou empresas

Vinicius Coimbra

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