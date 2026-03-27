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Argentina acusada de injúria racial no Rio pode pegar até 15 anos de prisão; entenda o caso

Agostina Páez, 29 anos, usa tornozeleira eletrônica e está impedida de deixar o Brasil desde janeiro, quando o incidente aconteceu

Leonardo Martins

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