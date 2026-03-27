Argentina acusada de injúria racial no Rio pode pegar até 15 anos de prisão; entenda o caso

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Ao todo, Agostina é ré em três acusações de injúria racial. Reprodução / Instagram @agostinapaez

Uma advogada argentina acusada de racismo segue no Brasil dois meses após fazer gestos contra funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Agostina Páez, 29 anos, está usando tornozeleira eletrônica e impedida de deixar o país desde janeiro, quando o caso aconteceu.

Na quarta-feira (25), o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 37ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, negou o pedido da defesa para devolução do passaporte e autorização de retorno à Argentina enquanto ela aguarda a sentença.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo. Nas imagens, a argentina aparece supostamente imitando um macaco ao se dirigir a funcionários do estabelecimento.

A Polícia Civil instaurou inquérito com base nas imagens e nos depoimentos colhidos, e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia formal em 2 de fevereiro.

Ao todo, são três acusações de injúria racial. Somadas, as penas podem chegar a 15 anos de prisão.

O que aconteceu em Ipanema

O incidente aconteceu em 14 de janeiro, após uma discussão sobre um suposto erro na conta do bar. Segundo a denúncia do MPRJ, Agostina chamou um funcionário de "negro" de forma ofensiva.

Ao sair do estabelecimento, usou a palavra "mono", que em espanhol significa "macaco", e imitou os gestos do animal.

Ainda de acordo com a Promotoria, ela voltou a proferir ofensas, usando expressões como "negros de m*rda" e "monos" contra outros dois funcionários. No total, são três acusações de injúria racial.

Da viralização à tornozeleira

Três dias depois do incidente, em 17 de janeiro, a Justiça determinou a apreensão do passaporte de Agostina e o uso de monitoramento eletrônico.

Em 21 de janeiro, ela compareceu à Central de Monitoração para colocar a tornozeleira e registrou boletim de ocorrência relatando ameaças recebidas em suas redes sociais.

No dia 24, a Polícia Civil a indiciou por injúria racial com base nas imagens do circuito interno do bar e nos depoimentos. Uma amiga da argentina foi indiciada por falso testemunho.

O MPRJ ofereceu denúncia formal em 2 de fevereiro e pediu prisão preventiva, alegando risco de fuga e comportamento reiterado.

A Promotoria argumentou que Agostina repetiu as ofensas mesmo após ser alertada de que a conduta era crime no Brasil. O pedido foi aceito no dia 5, e ela foi presa em 6 de fevereiro em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

Na mesma noite, a prisão foi revogada pela 1ª instância. Desde então, ela responde ao processo com tornozeleira e proibição de deixar o país.

Julgamento

O julgamento de Agostina teve início na terça-feira (24) na 37ª Vara Criminal. Na audiência de instrução, defesa e Ministério Público chegaram a um consenso: em caso de condenação, a argentina seria extraditada e cumpriria a pena no próprio país.

O MPRJ, porém, condicionou a proposta ao pagamento de uma indenização de cerca de R$ 200 mil, equivalente a 120 salários mínimos, ou R$ 190.452, como reparação moral às vítimas. A Promotoria pediu ainda que metade do valor seja depositada antes de qualquer extradição.

Durante a sessão, Agostina pediu desculpas aos três funcionários do bar e admitiu ter cometido "um grande erro". A defesa informou que ela se comprometeu a pagar o equivalente a um salário mínimo por mês aos envolvidos durante 10 anos.

O Ministério Público, por sua vez, pediu que ela cumpra a pena mínima convertida em prestação de serviços comunitários na Argentina, levando em conta a ausência de antecedentes e o arrependimento demonstrado.

A promotora Fabíola Tardin Costa afirmou que o foco do Ministério Público está mais voltado para a reparação do dano às vítimas e para o respeito à legislação brasileira do que para o encarceramento de Agostina.

Na quarta, o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte negou o pedido da defesa para relaxar as medidas cautelares, ou seja, retirar a tornozeleira e devolver o passaporte.

Segundo o magistrado, permitir que a acusada retorne à Argentina poderia inviabilizar o cumprimento da pena em caso de condenação. Ele acrescentou que a defesa não apresentou fatos novos que justificassem a mudança, como as supostas ameaças contra ela.

O juízo também permitiu o ingresso de um assistente de acusação no processo, que terá cinco dias para apresentar alegações finais antes de a sentença ser proferida.

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Crime e a pena: o que diz a lei

Agostina responde por injúria racial. Desde 2023, esse tipo de ofensa passou a ser tratado pela legislação brasileira como crime de racismo. Na prática, isso significa que o delito é considerado mais grave. Não cabe pagamento de fiança e o crime não prescreve, ou seja, pode ser punido mesmo com o passar dos anos.

A pena prevista varia de dois a cinco anos de prisão, além de multa. A punição pode aumentar em metade quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas ou em contextos como eventos esportivos, religiosos, artísticos ou culturais.

No caso da argentina, há três acusações, uma para cada funcionário ofendido. Como são crimes distintos, as penas podem ser somadas. Se houver condenação na pena máxima em todos os casos, o total pode chegar a 15 anos de prisão.

A mudança foi feita pela Lei nº 14.532, que retirou a injúria racial do Código Penal e a incluiu na Lei de Racismo. Antes disso, o crime tinha pena menor e estava sujeito à prescrição.

Atualmente, a ação penal é pública incondicionada. Isso significa que o processo pode seguir independentemente de manifestação formal das vítimas.

Quem é Agostina Páez

Agostina é filha de Mariano Páez, empresário do setor de transportes na Argentina. @_agostinapaez / TikTok / Reprodução

Além de advogada, Agostina atua como influenciadora nas redes sociais. No Instagram, mantém uma conta ativa com 64,4 mil seguidores. No TikTok, soma 78 mil seguidores, embora o perfil esteja atualmente com acesso restrito.

Ela é filha de Mariano Páez, empresário do setor de transportes na Argentina.