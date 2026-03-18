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Após ter pedido negado pelo INSS, Justiça garante pensão à filha de vítima de feminicídio

A menina, atualmente com 12 anos, tinha 9 quando o crime ocorreu, em 2022; A autora da ação é sua irmã mais velha

Duda Romagna

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