Segurança

Família Aguiar
Notícia

Antenas detectaram celular de desaparecida em área de mata dias após sumiço em Cachoeirinha

Sinal de aparelho foi registrado em 2 de fevereiro, dentro de raio de 17 quilômetros entre o município e Gravataí. Telefone foi localizado cinco dias depois, próximo ao minimercado dos pais da mulher

Pâmela Rubin Matge

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