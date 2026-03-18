Antenas detectaram celular de desaparecida em área de mata dias após sumiço em Cachoeirinha

Celular de Silvana foi encontrado pela polícia no dia 7 de fevereiro com a câmera tapada. Polícia Civil / Divulgação

Mais uma vez, o telefone de Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, pode estar aproximando a polícia de desvendar a cronologia dos fatos envolvendo os desaparecimentos da família de Cachoeirinha. A Polícia Civil identificou que o aparelho foi detectado na região.

— O sinal das antenas apontou que o celular da Silvana esteve em uma área de mata, a 17 quilômetros daqui — informou o delegado Anderson Spier.

O policial se refere à distância da 1ª Delegacia de Polícia Regional da Região Metropolitana até uma área de mata, em Gravataí. A detecção do sinal do celular foi registrada às 23h59min do dia 2 de fevereiro, mais de uma semana depois de a mulher ter sido vista pela última vez e dias antes de o policial militar Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, ter sido preso temporariamente. Ele é ex-companheiro de Silvana e o principal suspeito de envolvimento nos desaparecimentos.

O rastreamento, conforme o delegado, foi obtido por meio do trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Até o momento, não há informação de outros indícios na mesma área.

Silvana foi vista pela última vez no dia 24 de janeiro. Os pais dela, Isail e Dalmira, teriam ido procurá-la no outro dia e também desapareceram.

O celular de Silvana foi encontrado pela polícia no dia 7 de fevereiro, em um terreno nas imediações do minimercado da família. O aparelho estava enrolado em uma toalha e debaixo de uma pedra. Uma denúncia anônima levou a investigação ao local.

Ao longo desta semana, as buscas com ajuda da guarnição especializada do Canil do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros seguem na região.

A polícia ainda aguarda retorno da quebra de sigilo bancário acerca dos bens da família. Conforme o delegado, o crime que culminou no desaparecimento de Silvana foi premeditado. Já em relação ao sumiço dos idosos, fatos seguem sendo investigados e não se descarta que houve motivação financeira.

O advogado Jeverson Barcellos, que representa o suspeito, não quis comentar as informações. A defesa afirma que aguarda acesso ao inquérito para se manifestar.