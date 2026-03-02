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Advogados que representam família Aguiar dizem confiar em investigação da polícia

Silvana de Aguiar e os pais, Isail e Dalmira, estão desaparecidos desde o fim de janeiro. Ex-companheiro de mulher está preso temporariamente por suspeita de envolvimento no caso

Pâmela Rubin Matge

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