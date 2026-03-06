Adolescente suspeito de participar de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia

Além do menor, outros quatro jovens maiores de idade são réus pelo crime de estupro coletivo. Disque Denúncia / Reprodução

Com mandado de apreensão em vigor desde quinta-feira (5), o adolescente suspeito de participar de um estupro coletivo ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro, se entregou à polícia no início da tarde desta sexta-feira (6).

O menor de idade comparece à 54ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo, conforme informações do g1. Ele é investigado por ato infracional análogo ao estupro.

O nome do adolescente não é divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Antes dele, outros quatro jovens, maiores de idade, já haviam sido presos pelo mesmo caso. Eles são réus por terem participado do estupro de uma adolescente em um apartamento em Copacabana, no dia 31 de janeiro.

Delegado da 12ª DP do Rio de Janeiro, Angelo Lages observa que o adolescente é apontado como "mentor" do caso.

Após a repercussão do crime, outro caso de estupro envolvendo o adolescente foi relatado às autoridades.

Os dois casos

O adolescente é alvo de dois relatos de estupro coletivo. As vítimas afirmam que ele as atraiu para os locais onde foram violentadas.

O primeiro caso é o da jovem de 17 anos. Segundo ela, os dois já haviam se relacionado no passado, mas não mantinham contato. Em 31 de janeiro, data do crime, o investigado propôs um encontro entre os dois.

O segundo caso é o de uma menina que, na época dos fatos, tinha 14 anos. Ela conta que foi convidada para um apartamento pelo jovem, com quem também teve um relacionamento anterior.