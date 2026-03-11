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Adolescente morre em confronto com a Brigada Militar em Novo Hamburgo

Tiroteio aconteceu quando BM foi até uma casa após receber informações de que haveria um grupo armado. Três pessoas foram presas e um menor, apreendido

Tiago Bitencourt

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