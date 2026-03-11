Adolescente morre em confronto com a Brigada Militar em Novo Hamburgo

Armas e munição foram apreendidas com os suspeitos. Brigada Militar / Divulgação

Um adolescente de 17 anos morreu em confronto com a Brigada Militar no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na noite de terça-feira (10).

Os policiais foram até uma casa após receberem informações de que um grupo armado estaria no local. Por volta das 20h30min, teve início o tiroteio.

De acordo com a Brigada Militar, o adolescente não obedeceu as ordens dos policiais e disparou contra os PMs. Ainda segundo a BM, houve revide e ele acabou baleado e morto. Leia nota da BM

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Foram presos dois jovens, de 18 e 20 anos anos, e um homem de 36, que estava foragido do sistema prisional. Além deles, uma adolescente de 17 anos foi apreendida na ação.

Com o grupo foram apreendidas duas pistolas 9mm, uma espingarda calibre 12, munição, maconha, cocaína, uma caminhonete Tucson roubada e com placas clonadas, além de celulares.

Nenhum policial militar se feriu no confronto. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Novo Hamburgo vai investigar o caso. Há suspeita de que o grupo estaria se preparando para atacar rivais.

O que diz a BM

A Brigada Militar, por meio de equipes da Força Tática, durante patrulhamento tático motorizado foi abordada por um indivíduo que informou que um grupo de indivíduos estaria se organizando para cometer um atentado contra rivais na região do Vale do Rio dos Sinos, utilizando um veículo Hyundai Tucson prata, produto de roubo, e que estariam fortemente armados.