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Adolescente cria perfil anônimo de "fofocas" nas redes sociais, expõe outros jovens e recebe medida da Justiça

Para o Ministério Público, as publicações configuravam atos infracionais equivalentes aos crimes de injúria e difamação previstos no Código Penal

Zero Hora

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