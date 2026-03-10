Adolescente cria perfil anônimo de "fofocas" nas redes sociais, expõe outros jovens e recebe medida da Justiça

Ministério Público concedeu remissão, que foi homologada. ADOBE STOCK / ADOBE STOCK

Uma adolescente de 13 anos foi responsabilizada por criar e administrar um perfil anônimo em uma rede social usado para publicar ataques e expor dados pessoais de outros adolescentes moradores de Pedro Osório e Cerrito, no Sul do RS.

De acordo com o Ministério Público, que apurou o caso, o perfil funcionava como uma página de "fofocas", onde eram divulgadas mensagens ofensivas e conteúdo capaz de atingir a reputação e a privacidade de outros adolescentes. A conta já foi removida.

A investigação identificou o IP utilizado para operar o perfil, o que permitiu confirmar que a página era administrada pela adolescente. Para o Ministério Público, as publicações configuravam, em tese, atos infracionais equivalentes aos crimes de injúria e difamação previstos no Código Penal, praticados em ambiente digital.

Remissão concedida com medidas socioeducativas

Considerando a idade da adolescente e o caráter pedagógico previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o MP concedeu remissão, mecanismo que permite encerrar o procedimento sem gerar antecedentes ou reconhecimento formal de culpa.

No caso, ela foi aplicada de forma qualificada, ou seja, acompanhada de medidas socioeducativas.