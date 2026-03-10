Segurança

Crime em 2024
Notícia

Acusada de matar gestante para ficar com o bebê irá a júri em Porto Alegre

Joseane de Oliveira Jardim responde por homicídio qualificado, aborto sem o consentimento da gestante, ocultação de cadáver e parto suposto

Júlia Ozorio

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