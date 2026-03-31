Emanoelle Farias e Francisco Antunes morreram em acidente envolvendo bicicleta elétrica, carro e ônibus. Reprodução / @emanoelle_farias / @chicofariasantunes / Instagram

Um acidente ocorrido na última segunda-feira (30) na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, matou duas pessoas: Emanoelle Martins Guedes de Farias, 40 anos, e o filho, Francisco Farias Antunes, 9. As informações são do g1.

A ocorrência aconteceu por volta das 13h15min. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe e o filho estavam em uma bicicleta elétrica e foram atropelados por um ônibus na Rua Conde de Bonfim, na altura da Rua Pinto de Figueiredo.

Emanoelle morreu no local. Francisco chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e faleceu no caminho para o hospital. O menino era filho do produtor e humorista Vinícius Antunes, conhecido nas redes sociais como Cacofonias.

O que aconteceu

Emanoelle e Francisco estavam na faixa esquerda da via na bicicleta elétrica quando teriam sido fechados por um carro, segundo o motorista do ônibus. Mãe e filho usavam capacete e teriam caído na faixa do meio da pista. Após caírem, eles foram atingidos pela roda traseira de um ônibus que passava pelo lugar.

O que disseram as testemunhas

O carro ainda não foi identificado, mas testemunhas afirmaram que o veículo é de cor escura. O motorista do carro também não foi localizado ou identificado até o momento.

O motorista do ônibus envolvido no acidente prestou depoimento na delegacia e afirmou que não conseguiu evitar o atropelamento.

Novas imagens desmentem relato de motorista

Câmeras de segurança de uma empresa divulgados nesta terça-feira (31) desmentem a versão do motorista do ônibus.

De acordo com as imagens publicadas no g1, Emanoelle e Francisco trafegam pela faixa da esquerda em uma bicicleta elétrica na Rua Conde de Bonfim, às 13h15min, na altura da Rua Pinto de Figueiredo.

O vídeo mostra que, menos de um metro atrás deles, está um ônibus verde. O coletivo aparece saindo da faixa da direita para a esquerda para desviar de um táxi parado perto da calçada.

Quando o ônibus ultrapassa, bem perto da bicicleta, Emanoelle e Francisco são cobertos na imagem pelo coletivo. Poucos segundos depois, mãe e filho ressurgem no vídeo, já caídos no chão e imóveis.

O vídeo contradiz o depoimento do motorista, que afirmou que Emanoelle e Francisco foram fechados por um carro preto.

Segundo as imagens, o veículo preto, que estava atrás do ônibus, freia após perceber o acidente e não se aproxima da bicicleta. Ele ultrapassa o local do acidente às 13h19min, quatro minutos após o ocorrido.

Em declaração para o g1, a Rio ônibus disse que "o caso está sendo acompanhado pelo departamento jurídico da empresa".

Rumo das investigações

O caso está sendo investigado pela 19ª Delegacia de Polícia, na Tijuca, como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. A perícia foi realizada no local do acidente também na segunda-feira (30).

Antes da publicação das novas imagens na terça-feira (31), a Polícia Civil informou que esperava por imagens de câmeras de segurança da região para averiguar como ocorreu o acidente.

Repercussão

Após o acidente, o pai de Francisco, o humorista Vinícius Antunes, conhecido como Cacofonias nas redes sociais, falou sobre o acidente via stories no Instagram.

"Hoje é o pior dia da minha vida", escreveu. Antunes e o filho costumavam publicar vídeos juntos. O humorista também compartilhou a última foto que tirou com Francisco na manhã do dia do acidente.

Humorista Vinicius Antunes compartilhou último registro do filho, Francisco, via story no Instagram. Reprodução / @cacofonias

O Colégio Pedro II, em que Francisco estudava, publicou uma nota de pesar via redes sociais.

Recebemos com muita dor a notícia do falecimento de nosso aluno Francisco Farias Antunes, da turma 402, e de sua mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, na tarde de hoje.

Quem convivia com ele, no dia a dia, sabe que Francisco era uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida. É difícil imaginar nossos dias sem a presença desse incrível menino.

Estamos junto à família e aos amigos, nesse momento tão doloroso, desejando que encontrem amparo e companhia para atravessar a despedida."

O velório de Francisco ocorrerá na quarta-feira (1°), às 12h, no Cemitério da Penitência.

Já o Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) manifestou pesar pela morte de Emanoelle, que era sua aluna egressa.

O Departamento de Geografia da UFRJ manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de sua egressa, Emanoelle Martins Guedes de Farias, e de seu filho Francisco, de apenas 10 anos, ocorridos hoje em um trágico acidente de trânsito na cidade do Rio de Janeiro.