Acidente após perseguição provoca bloqueio e lentidão na Castello Branco, em Porto Alegre

A saída de Porto Alegre pela região central ficou muito congestionada no início da noite desta terça-feira (24) em razão de um acidente na Avenida Castello Branco, próximo ao acesso pela Rua Ramiro Barcelos.
Segundo a Brigada Militar, o condutor de um Chevrolet Agile tentou fugir de uma abordagem policial nas imediações da Rodoviária e acabou colidindo com outros três veículos na Castello Branco, pelas 18h. O carro ficou atravessado na faixa da esquerda, onde ainda havia bloqueio parcial da via até pouco depois das 19h.
Três pessoas que estavam nos outros veículos ficaram feridas. O suspeito também se feriu. Todos foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Nenhum dos feridos corre risco de morte, conforme a BM.
Ainda de acordo com a Brigada Militar, o carro dirigido pelo suspeito era clonado. Após atendimento médico, ele será encaminhado à Polícia Civil. A corporação informou que não houve colisão envolvendo viatura policial.
O congestionamento se estendeu até a Avenida Júlio de Castilhos, no Centro, e afetou ainda o Túnel da Conceição e o entorno do Parque da Redenção, com reflexos pelas avenidas Osvaldo Aranha, Paulo Gama e João Pessoa.