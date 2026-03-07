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"A gente só quer ver nossos pais": turistas gaúchas baleadas em área de conflito na Bahia chegam ao RS

No dia 24 de fevereiro, as irmãs Denise e Josiane Moro foram atingidas enquanto passavam por um local de disputa de terras entre indígenas e fazendeiros

Kassiane Michel

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Cristine Gallisa

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