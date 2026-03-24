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"A dor da família é imensurável": advogados pedem à Justiça guarda de criança e proteção de bens de desaparecidos em Cachoeirinha

Silvana de Aguiar e os pais, Isail e Dalmira, não são vistos desde janeiro. Polícia Civil quer ouvir suspeito novamente

Pâmela Rubin Matge

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