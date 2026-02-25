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Vídeo mostra ação de criminosos em roubo de R$ 600 mil em joias de escritório de advocacia em Porto Alegre

Suspeito de ser um dos mentores do crime foi preso nesta quarta-feira e outro pode estar envolvido

Zero Hora

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