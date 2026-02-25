Vídeo mostra ação de criminosos em roubo de R$ 600 mil em joias de escritório de advocacia em Porto Alegre

Imagens de câmeras de monitoramento mostram como foi o roubo de R$ 600 mil em ouro e joias de um escritório de advocacia na Rua Padre Chagas, em Porto Alegre. O crime ocorreu em 14 de janeiro no bairro Moinhos de Vento.

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (25) um suspeito de ser mentor do assalto, que teria levado a dupla de carro até o local. Há suspeita de que mais um indivíduo tenha sido mentor do crime, mas o caso segue em investigação.

Conforme apurou Zero Hora, o crime ocorreu no escritório Lacerda Advogados Associados.

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Como foi o roubo

Segundo a Polícia Civil, a dupla rendeu dois funcionários de estabelecimentos comerciais do prédio que estava em frente ao complexo. Um dos criminosos usava máscara no rosto, enquanto o outro estava de capacete e levava uma mochila térmica, fingindo ser um entregador.

Naquele momento, por volta das 20h, o local já estava com a entrada fechada. Para acessar o prédio, os assaltantes ordenaram que as vítimas chamassem o porteiro, que liberou a entrada e foi também abordado.

As três vítimas foram levadas ao escritório de advocacia, onde havia outras três pessoas. Os seis abordados — o porteiro, dois funcionários rendidos na rua e os três presentes no escritório — foram amarrados com cadarços de tênis.

Cerca de 10 minutos após entrarem na empresa de advocacia, os dois criminosos deixaram o local com lingotes de ouro e joias que estavam no cofre do escritório. O material estava sob curatela de um advogado que atua no local.