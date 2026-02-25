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Família Aguiar
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"Temos elementos para indiciá-lo", diz delegado sobre único suspeito do desaparecimento de família em Cachoeirinha

Investigado é o policial Cristiano Domingues Francisco, que está preso temporariamente. Silvana Germann de Aguiar e seus pais, Isail e Dalmira, estão desaparecidos desde os dias 24 e 25 de janeiro

Jonas Campos

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Madu Brito

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