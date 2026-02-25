Suspeitos de balear turistas gaúchas na Bahia são presos

Presos fazem parte de um grupo indígena. Alberto Maraux / SSP-BA

Oito pessoas foram presas e quatro adolescentes apreendidos por suspeita de envolvimento no ataque que deixou duas turistas gaúchas feridas no município de Prado, na Bahia, na terça-feira (24).

As duas turistas gaúchas são irmãs, moradoras de São Leopoldo, no Vale do Sinos. Elas foram atingidas por tiros e seguem hospitalizadas.

De acordo com a Polícia Civil, os presos pertencem a um mesmo grupo indígena. O local onde as turistas foram baleadas é uma região de conflito entre eles e fazendeiros.

Além das detenções, a polícia apreendeu quatro carabinas calibre 12 e um revólver calibre 38, além de munição e celulares. O armamento estava escondido em arbustos.

Um dos presos disse aos policiais que o armamento foi utilizado no ataque que baleou as turistas. A perícia vai apontar de qual das armas partiu os disparos contra as irmãs.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram levados para a delegacia de Teixeira de Freitas, cidade que fica na mesma região. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Estado de saúde

As vítimas, que passavam férias na Bahia, seguem hospitalizadas. As irmãs Josiane Clelia Moro, 55 anos, e Denise Cristina Sperafico Moro, 57, estão internadas no Hospital Regional de Porto Seguro.

De acordo com atualização feita pela instituição, na manhã desta quarta-feira (25), as duas passaram por cirurgia em razão da lesão abdominal. Ambas respiram sem a ajuda de aparelhos. Elas permanecem na UTI e não há previsão de alta.

O marido da Josiane também estava na viagem, não se feriu e acompanha a situação na Bahia.

O ataque

Conforme a investigação, as irmãs foram atingidas por tiros quando se deslocavam em um T-Cross. No momento, elas tinham como destino um balneário da região.

Conforme a polícia, os turistas se depararam com um bloqueio na estrada. Durante a tentativa de desvio, um grupo com rostos pintados disparou contra o veículo.