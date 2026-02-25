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Suspeitos de balear turistas gaúchas na Bahia são presos

Irmãs, de São Leopoldo, foram atingidas na barriga enquanto faziam passeio pela região; elas estão hospitalizadas

Tiago Bitencourt

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