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17º feminicídio do ano
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Suspeito de matar companheira em Mostardas é preso em Alvorada

Glai Maria da Costa Conceição, 47 anos, foi assassinada na madrugada de sábado

Kyane Sutelo

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