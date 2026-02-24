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Segurança de boate afirma ter visto motorista embriagado antes de atropelamento em Três Coroas, diz polícia

Condutor teria deixado estabelecimento próximo da RS-115 minutos antes de acidente na madrugada de sábado

Leticia Mendes

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