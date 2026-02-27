Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

RS tem, em média, 38 descumprimentos de Medida Protetiva de Urgência por dia

Estado registrou aumento de violações de MPU com média diária recorde em 2025

Fernanda Axelrud*

Estagiária*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS