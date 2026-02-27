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"Queremos solução": vizinhos cobram respostas no caso de desaparecidos em Cachoeirinha e relatam rotina da família Aguiar

Policial militar está preso temporariamente por suspeita de envolvimento no caso

Pâmela Rubin Matge

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