Quem é Álvaro Jacomossi, ex-modelo internacional preso por suspeita de tráfico em SC

Álvaro Jacomossi foi casado com a modelo Isabeli Fontana. Reprodução / Alvaro Jacomossi / Facebook

O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi Júnior foi preso temporariamente no último sábado (21) sob a acusação de fornecer drogas, especialmente haxixe, em festas de alto padrão em Florianópolis, Santa Catarina. As informações são do g1.

Segundo a polícia, Jacomossi atuava principalmente na região da Lagoa da Conceição, bairro turístico da cidade.

Álvaro estava sendo monitorado pela polícia desde a manhã, quando esteve na Praia Mole ao lado de sua companheira.

O ex-modelo foi abordado e detido no bairro da Barra da Lagoa. Ele já havia sido alvo de uma operação no dia 10 de fevereiro, quando fugiu da polícia ao pular de uma janela da própria pousada, na Praia da Joaquina.

Quem é Álvaro Jacomossi

Nascido em Blumenau, Santa Catarina, Álvaro Jacomossi já desfilou para marcas de luxo como Versace e Ralph Lauren. Ele também é ex-marido da modelo Isabeli Fontana. Na relação, os dois tiveram um filho: Zion, de 22 anos. Álvaro também foi casado com a modelo holandesa Sharon Van der Knapp.

Segundo a Polícia Civil, Jacomossi tem histórico de comportamento violento, com registros de fugas em outras abordagens e uso de violência contra agentes de segurança pública.

Ele já foi preso, em 2012, após disparos em um condomínio no Rio de Janeiro. Na época, Álvaro disse à polícia que comemorava o nascimento do filho caçula com uma arma de "chumbinho". Ele pagou a fiança de R$ 1.866 e foi liberado.

Como ocorreu a abordagem policial

A ação foi comandada pela Delegacia de Combate às Drogas (DECOD), do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis.

Em entrevista ao g1, o delegado Walter Loyola disse que há indícios de que Álvaro Jacomossi atuava no tráfico de drogas na zona leste da capital catarinense.

Na operação do dia 10 de fevereiro, quando o ex-modelo fugiu, ele era alvo de três mandados de busca e apreensão. Na sua pousada, os policiais encontraram haxixe, cocaína, uma arma de fogo sem registro equipada com carregador alongado e munições.