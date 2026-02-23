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Quem é Álvaro Jacomossi, ex-modelo internacional preso por suspeita de tráfico em SC

Ele foi detido no último sábado e já havia fugido da polícia no início do mês após pular a janela de sua própria pousada

Zero Hora

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