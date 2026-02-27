Segurança

Crime de 2024
Notícia

Primeira sentença sob nova lei do feminicídio condena réu a 24 anos de prisão em Porto Alegre

Nova legislação prevê penas mais severas para o crime, variando entre 20 e 40 anos de reclusão

Cristine Gallisa

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