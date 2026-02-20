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Policial militar suspeito por desaparecimento de família em Cachoeirinha fica em silêncio durante depoimento

É a terceira vez que Cristiano Domingues comparece à delegacia para ser ouvido em inquérito que apura sumiço da família Aguiar

Guilherme Milman

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