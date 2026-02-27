Segurança

No Vale do Sinos
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Polícia investiga roubo a residência que terminou com idoso baleado na cabeça em Novo Hamburgo

Criminosos levaram um cordão de ouro, um relógio, um anel e um celular; vítima está na UTI

Tiago Bitencourt

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