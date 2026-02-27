Polícia investiga roubo a residência que terminou com idoso baleado na cabeça em Novo Hamburgo

A 2° Delegacia de Novo Hamburgo investiga o roubo a uma residência na madrugada de quarta-feira (25) no município do Vale do Sinos. Durante o assalto um homem, de 62 anos, foi baleado na cabeça.

De acordo com a investigação, pelo menos três homens invadiram a residência do idoso, por volta das 4h30min, vestidos com camisetas da Polícia Civil. Eles anunciaram o assalto e pediram objetos de valor, quando a vítima começou a gritar e pedir por socorro.

Os criminosos então atiraram no idoso. Em seguida, fugiram em um carro branco — o modelo não foi identificado —, levando um cordão de ouro, um relógio, um anel e um celular.

O idoso foi socorrido ao Hospital Geral de Novo Hamburgo. Conforme a casa de saúde, o idoso está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com quadro estável.