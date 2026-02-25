Segurança

Crime no Moinhos
Notícia

Polícia investiga participação de avaliadores de joias em roubo a escritório de advocacia em Porto Alegre

O fato de os criminosos chegarem ao prédio perguntando especificamente pelo escritório de advocacia é um dos elementos que sustentam a hipótese

Paulo Rocha

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