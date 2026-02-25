Polícia investiga participação de avaliadores de joias em roubo a escritório de advocacia em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga a possível participação de avaliadores de joias no roubo de cerca de R$ 600 mil em peças e barras de ouro de um escritório de advocacia em Porto Alegre. O crime ocorreu na noite de 14 de janeiro na Rua Padre Chagas. A investigação tem informações de que pelo menos quatro avaliadores de joias circularam pelo local dias antes do roubo no no bairro Moinhos de Vento.

No assalto, dois criminosos armados renderam funcionários do lado de fora do centro comercial. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que eles desembarcaram de uma caminhonete SUV branca. Um deles usava máscara no rosto, boné e mochila, e o outro, capacete e mochila térmica, simulando uma telentrega de moto.

O fato de os criminosos chegarem ao prédio perguntando pelo escritório Lacerda Advogados Associados é um dos elementos que sustentam a hipótese da participação de avaliadores.

— Se reputa que, em algum momento, a informação vazou diante dessas visitas para avaliação — afirma o delegado Gustavo Pereira, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre.

O motorista responsável por conduzir os assaltantes ao local foi preso na Operação Aureum, deflagrada nesta quarta-feira (25) pela Polícia Civil. Para a polícia, ele é um dos mentores da ação. O nome dele não foi divulgado, mas a reportagem de Zero Hora apurou que se trata de Bruno Nunes Tidra, 30 anos, que tem antecedentes por organização criminosa.

Foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ele em casa, em Cachoeirinha. Porém, ele foi preso em flagrante, pois foi encontrado no local um revólver de uso restrito em situação de furto. Na operação, não foram recuperadas joias ou ouro roubados.