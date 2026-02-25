Polícia investiga estilista suspeito de receber e não entregar fantasias a membros de escolas de samba de Porto Alegre

Prejuízo contabilizado por uma das vítimas é estimado em R$ 1.935 Reprodução / WhatsApp

Faltando dois dias para os desfiles do Carnaval de Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, a Polícia Civil investiga um estilista suspeito de receber valores e não entregar fantasias para membros de escolas de samba da Capital.

A identidade dele não foi divulgada. O prejuízo contabilizado por uma das vítimas é estimado em R$ 1.935. Apesar de um boletim de ocorrência ter sido registrado em Porto Alegre, a reportagem apurou que o número de vítimas é maior. O caso é tratado como suspeita de estelionato e foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre.

Conforme relatos nas redes sociais, o estilista era responsável pela confecção de fantasias de destaques das escolas de samba, como musas, passistas, rainhas de bateria e portas bandeira.

Rhaíssa Ribeiro, musa da Imperatriz Dona Leopoldina, procurou o estilista em novembro de 2025, após receber indicações em um grupo de WhatsApp. Ela pagou valores para produção da uma fantasia que seria usada por ela no desfile da escola. O traje nunca ficou pronto.

Após combinações e pagamentos de valores, realizados via Pix em duas parcelas, foi estipulado um prazo para entrega da fantasia. Com a aproximação da data, o estilista passou a dar desculpas para o atraso. No dia 9 de fevereiro, ele parou de responder. A partir da falta de respostas, pessoas lesadas iniciaram uma busca em endereços ligados ao estilista.

— A gente foi em locais diferentes procurar por ele, onde ele dizia que morava, o ateliê dele em Cachoeirinha, uma loja onde ele trabalhava e na costureira que prestava serviços para ele. O prejuízo não é só material, é pessoal também, porque envolve nosso sonho. Nosso objetivo é que ele não faça isso com mais ninguém — explica Rhaíssa.

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Segundo o delegado Cleiton Freitas, titular da 18ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre e responsável pela investigação, o próximo passo é verificar os tipos de contratos firmados entre as pessoas lesadas e o suspeito e identificar outras possíveis vítimas.

— É quase impossível ele (o suspeito) entregar as fantasias em tempo do Carnaval, que será no final de semana. Pedimos que outras possíveis vítimas procurem a delegacia. Quanto mais registros tivermos, mais fácil será o trabalho de investigação — pontua Freitas.

Rede de apoio e empréstimo de materiais

Há poucos dias para os desfiles, possíveis vítimas do estilista se organizaram em um grupo de WhatsApp. O objetivo era construir uma rede de apoio para empréstimo de fantasias, doação de materiais, como pedrarias, e compra e venda de itens com valor acessível para a confecção dos trajes de forma emergencial.

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Segundo Rhaíssa, parte das vítimas conseguiu montar as fantasias pra gente desfilar no próximo final de semana com o auxílio das trocas e empréstimos.