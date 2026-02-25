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Polícia investiga estilista suspeito de receber e não entregar fantasias a membros de escolas de samba de Porto Alegre

Prejuízo contabilizado por uma das vítimas é estimado em R$ 1.935. Próximo passo é verificar os tipos de contratos firmados entre as pessoas lesadas e o suspeito e identificar outras possíveis vítimas

Maria Stolting

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