Polícia do RS investiga agressão ao cão comunitário Mofadinho, resgatado após ser esfaqueado

Quadro de saúde de Mofadinho é considerado estável. Apat Taquari / Divulgação

Um caso de maus-tratos contra um cachorro comunitário é investigado pela Polícia Civil de Taquari, no Vale do Taquari. Conforme a Associação dos Protetores dos Animais de Taquari (Apat), o crime teria acontecido no sábado (14). Moradores acionaram a ONG na terça-feira (17).

O Mofadinho, como é chamado o cachorro, foi encontrado ferido. Ele se abrigava debaixo de um carro.

— A vizinhança alegou que ele havia sido esfaqueado e, mediante os ferimentos precisos e profundos, não se teve dúvidas. Os ferimentos já estavam em processo de necrose — diz a Apat.

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O cão foi internado em uma clínica veterinária e a infecção foi controlada. O quadro de saúde do animal é considerado estável.