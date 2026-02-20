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Polícia do RS investiga agressão ao cão comunitário Mofadinho, resgatado após ser esfaqueado

Segundo moradores de Taquari, o crime aconteceu no último fim de semana. ONG foi chamada e retirou o animal da rua para tratamento

Kassiane Michel

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