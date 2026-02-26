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Polícia Civil pretende indiciar por homicídio doloso no trânsito motorista que causou mortes de ciclistas em Três Coroas

Delegado Ivanir Caliari, que conduz as investigações, planeja concluir o inquérito na próxima segunda-feira

Leticia Mendes

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