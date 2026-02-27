Policiais trocam tiros com suspeito em Cachoeirinha durante operação contra homicídio

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (27) tem como alvos suspeitos de integrarem um grupo criminoso envolvido num homicídio em Gravataí, na Região Metropolitana. O crime, que aconteceu em dezembro do ano passado, envolveu um ataque a tiros contra dois homens que tinham embarcado num veículo perto do Fórum e do Parcão.

A Operação Contra-Ataque, realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Brigada Militar, prendeu duas pessoas, além de cumprir oito ordens de busca e apreensão, nos municípios de Canoas e Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre.

Durante a ação, o principal alvo chegou a atirar contra os policiais, que não se feriram. Porém, o suspeito acabou atingido e foi encaminhado ao hospital, onde morreu. O homem tinha longa ficha criminal, incluindo dois homicídios, um duplo homicídio, além de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O nome dele não foi informado.

— Esse homicídio foi cometido em plena luz do dia, num local frequentado por crianças, idosos, funcionários públicos e servidores — afirma o diretor do DHPP, delegado Mario Souza, sobre a gravidade do crime.

Protocolo

A operação realizada nesta sexta-feira faz parte das estratégias para combater homicídios cometidos pelo crime organizado, previstas num protocolo que contempla sete medidas. Essa estratégia, empregada na Capital e em outros municípios do Estado, tem como foco endurecer as medidas contra o crime organizado envolvido em homicídios.

Em resumo, o protocolo prevê uma sequência de ações adotadas em escala. Entre elas, estão a saturação de áreas por meio da presença do policiamento, sempre que houver um assassinato ligado às disputas entre facções, investigações voltadas ao grupo criminoso e, especialmente, a responsabilização de líderes, além das revistas em prisões, operações especiais e contra a lavagem de dinheiro.

As medidas mais severas previstas são o isolamento dos líderes que ordenarem as execuções, tanto em penitenciárias dentro do Estado, quanto em unidades federais.

Ataque a tiros

Durante o ataque, na tarde de 4 de dezembro, um homem de 32 anos foi executado e outro de 51 ficou ferido e foi encaminhado a atendimento médico. As identidades deles não foram reveladas.

As vítimas estavam dentro de um carro quando foram alvejadas. Um homem teria realizado disparos contra a dupla, embarcado em uma motocicleta e fugido do local junto a outro criminoso, que estaria conduzindo a moto.