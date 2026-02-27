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Policiais trocam tiros com suspeito em Cachoeirinha durante operação contra homicídio

Alvo foi atingido e encaminhado para atendimento médico. Outro investigado por crime em Gravataí também foi preso

Leticia Mendes

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