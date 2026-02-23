PM é identificado como suspeito de matar a tiros cão comunitário em São Paulo

Morte do cachorro Caramelo foi registrado em 18 de janeiro. Reprodução / @grata.pata / Instagram

Um policial militar foi identificado como suspeito de matar a tiros um cão comunitário na zona leste de São Paulo em 18 de janeiro. Ele foi encaminhado na manhã desta segunda-feira (23) ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) para prestar depoimento. A identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com o g1, a perícia concluiu que o animal foi atingido por um disparo na cabeça, dois no peito e outros cinco espalhados pelo corpo. No total foram mais de 10 tiros direcionados ao animal.

Caso o PM seja condenado, ele poderá receber uma pena de dois a cinco anos de detenção.

Relembre o caso

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem dispara contra o animal, conhecido como Caramelo na região. Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que o suspeito estava discutindo e empurrando uma mulher, o que deixou o cachorro agitado e latindo.