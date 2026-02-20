PF prende suspeito de abuso sexual infantil e extorsão de menores em Porto Alegre

Suspeito de armazenar pornografia infantil e extorquir menores foi preso em Porto Alegre. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem em Porto Alegre nesta sexta-feira (20) investigado por armazenar imagens de abuso e exploração sexual infantil. Ele também é suspeito de extorquir menores de idade.

Segundo a investigação, o homem ameaçava divulgar as imagens das vítimas caso não fossem realizados pagamentos. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Parthenos, que visa combater o armazenamento e a distribuição desse tipo de conteúdo criminoso.

Além do mandado de prisão, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço do investigado. No local, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como HDs e um telefone celular, que serão submetidos à análise pericial.

Após ser detido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.