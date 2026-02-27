Segurança

Violência doméstica
Notícia

Patrulha Maria da Penha fez ao menos 450 mil visitas de fiscalização de medidas protetivas no RS em 13 anos

Atualmente, 14,3 mil mulheres se encontram cadastradas no programa da Brigada Militar

Leticia Mendes

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