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Notícia

Operação prende suspeito de roubo de R$ 600 mil em joias de escritório de advocacia em Porto Alegre

Homem teria levado os assaltantes ao local, de onde foram subtraídas peças que abasteceram joalheria em Cachoeirinha

Paulo Rocha

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