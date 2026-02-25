Operação prende suspeito de roubo de R$ 600 mil em joias de escritório de advocacia em Porto Alegre

Bruno Nunes Tidra é suspeito de ser o mentor de roubo em escritório de advocacia na Rua Padre Chagas. Paulo Rocha / Agencia RBS

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (25) um suspeito de ser um dos mentores de um roubo de R$ 600 mil em joias de um escritório de advocacia em Porto Alegre em janeiro. São cumpridas 11 ordens judiciais, incluindo 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, em Cachoeirinha e bairros da zona norte da Capital, como Sarandi e Rubem Berta.

As autoridades não confirmaram o nome do preso, mas Zero Hora apurou que se trata de Bruno Nunes Tidra, 30 anos.

O crime investigado ocorreu em 14 de janeiro em uma empresa na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Dois homens armados renderam funcionários do local e levaram do cofre lingotes de ouro e joias. O material estava sob curatela de um advogado que atua no escritório.

Conforme apurou Zero Hora, o crime ocorreu no escritório Lacerda Advogados Associados.

O suspeito preso nesta quarta-feira teria levado os assaltantes de carro até o local. Segundo o delegado responsável pela investigação, Gustavo Pereira, da 3ª Delegacia de Polícia, a principal hipótese para o roubo foi o vazamento de informações privilegiadas de algum prestador de serviço que tinha conhecimento das joias no escritório.

Conforme a polícia, o material roubado abasteceu pelo menos uma joalheria em Cachoeirinha, que é alvo de mandado de busca na ação. A polícia suspeita da participação de mais um mentor do roubo, que ainda é investigado.

Câmeras mostram ação dos criminosos



