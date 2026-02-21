Segurança

Em 20 dias
Notícia

Operação de combate à violência contra mulheres resulta na prisão de 75 agressores em fevereiro

Ação contou com a atuação de 350 policiais; 17 armas de fogo foram apreendidas

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS