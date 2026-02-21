Operação de combate à violência contra mulheres resulta na prisão de 75 agressores em fevereiro

Ação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma operação da Polícia Civil para intensificar medidas preventivas e repressivas no enfrentamento à violência doméstica resultou na prisão de 75 agressores de mulheres em diferentes regiões do Rio Grande do Sul neste mês. A ofensiva também apreendeu 17 armas de fogo, conforme balanço divulgado na noite desta sexta-feira (20) pelo governo do Estado.

Batizada de Operação Carnaval Seguro, a ação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis e ocorreu entre os dias 1º e 20 de fevereiro. No total, foram mobilizados 350 policiais e 109 viaturas.

No período, a corporação apurou 152 denúncias e cumpriu 79 mandados de busca e apreensão. A maioria das prisões foi por descumprimento de medida protetiva, além de casos de tentativa de feminicídio, estupro e captura de foragidos.

A diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher da Polícia Civil, delegada Waleska Alvarenga, afirma que o intuito foi agir rapidamente diante de situações de risco:

— Nosso trabalho é intensificado principalmente quando há risco iminente à vítima. A prioridade é proteger essa mulher e impedir que a violência evolua para um desfecho mais grave.

Segundo a delegada, o monitoramento das medidas protetivas foi essencial para as prisões efetuadas durante a operação.

— Quando identificamos o descumprimento de uma medida protetiva ou uma ameaça concreta, a resposta é imediata. A integração das equipes permitiu localizar e prender esses agressores em todo o Estado — explicou.

Ao todo, foram registrados 15 feminicídios no Rio Grande do Sul em 2026.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra foi inaugurada na segunda-feira (19) e passou a receber ocorrências na terça (20). O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos