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OAB-RS e Polícia Civil lançam campanha para combater o golpe do falso advogado; veja as principais ações

Iniciativa, com lema “A melhor proteção é a informação”, visa educar as pessoas para que se protejam de fraudes

Beatriz Coan

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