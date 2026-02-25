O que se sabe sobre a morte do ator Moisés Trindade, em Salvador

Moisés Trindade tinha 33 anos. @m.trindade25 / Reprodução

O ator Moisés Trindade Barbosa Ferreira, conhecido como Moisés Trindade, 33 anos, foi morto a tiros na última segunda-feira (23), em Salvador. As informações são do g1.

O crime aconteceu na Travessa Cabo Bartholomeu, no bairro da Calçada, nas proximidades de um bar que ele mesmo administrava e de um campo de futebol da região.

Moisés foi surpreendido pelos disparos e morreu no local. Os pais do ator e dois dos três filhos dele estavam ao lado dele no momento do ataque. Eles presenciaram a ação, mas não ficaram feridos.

Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma motocicleta, efetuaram os disparos e fugiram usando o mesmo veículo.

No local do crime, ficaram marcas de pelo menos três tiros na parede lateral do bar e também no portão de um imóvel vizinho.

Polícia investiga o caso

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH) de Salvador. A polícia busca identificar os autores do crime e tenta localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação.

A motivação também é apurada, mas ainda não há detalhes sobre uma linha investigativa.

Quem era a Moisés Trindade?

Além de atuar, Moisés Trindade era dono e gerente de um bar na Calçada. O estabelecimento permaneceu fechado após o crime.

Nas redes sociais, ele era conhecido pela participação em coletivos de atores formados por moradores de comunidades de Salvador. Um deles é o grupo Fatos de Favela, criado em 2019 e com cerca de 33 mil inscritos no YouTube e 16 mil seguidores no Instagram.

Apesar de utilizarem simulacros de armas de fogo nas gravações, o coletivo afirma ter como objetivo afastar jovens da criminalidade. Em uma das descrições do perfil, o grupo destaca: “Trazendo a realidade das favelas, o crime não compensa”.

Moisés também participava do canal Pé no Chão, criado no fim de 2025 com amigos do bairro.