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O que relataram 10 mulheres sobre professor de Direito denunciado pelo MP por estupro, cárcere privado e violência psicológica

Ministério Público aponta 12 crimes que teriam sido cometidos entre 2013 e 2025 em denúncia que será analisada pela Justiça

Paulo Rocha

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