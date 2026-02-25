"Nunca pare de denunciar": Felca se manifesta sobre condenação de Hytalo Santos e Israel Vicente

Felca denunciou os conteúdos de Hytalo Santos em agosto de 2025. YouTube @felcaseita / YouTube @EuroOficial / Reprodução

O influenciador Felipe Bressanim Pereira (Felca), se pronunciou nas redes sociais sobre a condenação de Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente. Ambos respondem pelo crime de exploração sexual de adolescentes na internet, conforme decisão da Justiça da Paraíba.

A sentença foi proferida no último sábado (21) pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara Mista de Bayeux. Hytalo foi condenado a 11 anos e quatro meses de prisão, enquanto Israel cumprirá oito anos e 10 meses.

Na terça-feira (24), a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou outro habeas corpus apresentado pela defesa de Hytalo e Israel.

O que disse Felca

Em story no Instagram, Felca afirmou que a condenação contra Hytalo só foi possível devido à mobilização ao redor do caso:

"Hytalo Santos foi enfim condenado a 11 anos de prisão depois de investigação da denúncia de exploração de conteúdo infantil. O crédito é de cada um de vocês que acompanharam e deram atenção ao caso. A conscientização que fizemos importa", escreveu Felca.

Além disso, ressaltou: "Nunca pare de denunciar, expor o que tá errado, compartilhar informações e lutar pelo que acredita. Somos fortes e a justiça pode demorar, mas chega."

Felca se pronunciou sobre a condenação de Hytalo Santos via story no Instagram. @felca0 / Instagram / Reprodução

A situação de Hytalo e Israel ganhou notoriedade em agosto de 2025, após Felca publicar o vídeo intitulado Adultização e apontar a participação de jovens em estado vulnerável em conteúdos divulgados por Hytalo. Com a repercussão do vídeo de Felca, os perfis de Hytalo nas redes foram suspensos e o influenciador paraibano passou a ser investigado.

Detalhes da decisão

Conforme a decisão da Justiça da Praíba, Hytalo e Israel mantinham uma espécie de reality show, com o qual lucravam através da produção de conteúdo para as redes sociais. O casal teria transformado sua casa em um ambiente de gravação contínuo, expondo adolescentes em situações de risco, segundo a denúncia do Ministério Público da Paraíba.

Ainda de acordo com a decisão judicial, os conteúdos gravados pelos influenciadores tinham forte apelo erótico e sexualizado, envolvendo jovens que os réus chamavam de "crias".

Como descrito na sentença, os adolescentes eram atraídos pelos influenciadores, que prometiam melhora de vida. Hytalo e Israel, então, inseriam os jovens num contexto adulto, fornecendo bebidas alcoólicas, enquanto necessidades básicas eram negligenciadas. O esquema gerou danos e uma ruptura no desenvolvimento psicológico das vítimas.

O julgamento e a prisão

O julgamento começou no dia 10 de fevereiro, mas Hytalo e Israel foram detidos no dia 15 de agosto em São Paulo, e depois transferidos para a Paraíba, onde permaneceram em prisão preventiva em João Pessoa, na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, a partir do dia 28 do mesmo mês.

Desde o início do processo, a defesa de Hytalo e Israel apresentou diversos pedidos de habeas corpus. O mais recente foi negado nesta terça-feira (24) e a prisão preventiva do casal foi mantida, após o relator do caso, desembargador João Benedito, mudar seu voto inicial e concordar que a liberdade dos réus oferecia riscos ao processo, como a possível destruição de provas ou intimidação de vítimas, segundo a CNN Brasil.

Além da prisão, uma indenização de R$ 500 mil foi fixada pela Justiça e os réus ainda precisarão pagar 360 dias-multa para cada réu, calculados com base em um trinta avos do salário mínimo vigente.

Em nota oficial, a defesa de Hytalo e Israel criticou a decisão. Conforme o comunicado, ao longo da instrução processual foram apresentadas provas e testemunhas que atestariam a inocência dos influenciadores. "Decisão que, lamentavelmente, revela não apenas fragilidade jurídica, mas também traços inequívocos de preconceito", escreveu a assessoria jurídica do casal.

A linha do tempo do caso