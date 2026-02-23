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Família Aguiar
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"Não houve luta corporal", diz delegado sobre perícia na casa de mulher desaparecida em Cachoeirinha

Caso completa um mês nesta terça-feira. Policial militar está preso temporariamente por suspeita de envolvimento no sumiço da ex-companheira e dos pais dela

Pâmela Rubin Matge

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Eduardo Paganella

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