Mulher é encontrada morta em Mostardas; companheiro é o principal suspeito

A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio em Mostardas, no Litoral Sul. Uma mulher, de 47 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na manhã deste sábado (21). A vítima foi identificada como Glai Maria da Costa Conceição. O companheiro dela é o principal suspeito.

Os primeiros indícios colhidos no local apontam que a vítima teria sido morta por sufocamento. Não há sinais do uso de arma de fogo ou arma branca, mas essa confirmação depende da perícia, segundo o delegado André Castilho.

A investigação aponta que a vítima morreu durante a madrugada deste sábado. A Brigada Militar chegou ao local pela manhã, entre 9h e 10h, e a Polícia Civil foi acionada oficialmente por volta das 11h. Parentes de Glai moram nas proximidades, mas ninguém presenciou o crime ou viu movimentação atípica no local.

Os investigadores ouviram diversas pessoas ao longo deste sábado, e os depoimentos reforçaram o companheiro como principal suspeito. Ela mantinha um relacionamento de pouco mais de um ano com o homem, que tem 36 anos. Ele tem antecedentes criminais e já havia sido preso no ano passado por agredi-la, tendo sido colocado em liberdade há aproximadamente duas semanas.

Conforme o delegado, o suspeito ainda não foi localizado. Buscas seguem na região neste domingo (22)

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra foi inaugurada em 2024. O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos