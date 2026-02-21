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Feminicídio
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Mulher é encontrada morta em Mostardas; companheiro é o principal suspeito

Os primeiros indícios colhidos no local apontam que a vítima teria sido morta por sufocamento. A polícia faz buscas pelo homem 

Anderson Aires

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Lisielle Zanchettin

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