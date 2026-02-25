Segurança

Após investigação
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Ministério Público denuncia professor de Direito por estupro, violência psicológica e cárcere privado contra 10 mulheres

Caso o Poder Judiciário aceite o pedido do MP, Conrado Paulino da Rosa passa a ser réu

Airton Lemos

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