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Juiz do Trabalho que pediu Pix é indiciado por corrupção pela PF; magistrado foi punido com aposentadoria

Segundo a investigação, Luiz Fernando Bonn Henzel recebia valores para beneficiar leiloeiros e partes interessadas em ações que tramitavam na 3ª Vara do Trabalho de Canoas. Defesa diz que irá se manifestar somente nos autos do processo

Adriana Irion

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