Irmãs gaúchas são baleadas no litoral da Bahia

Duas moradoras de São Leopoldo, no Vale do Sinos, foram baleadas na manhã desta terça-feira (24) em Prado, município no litoral sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu no distrito de Corumbau, nas proximidades da Barra do Cahy, por volta das 10h.

Conforme a investigação, as irmãs Josiane Clelia Moro, 55 anos, e Denise Cristina Sperafico Moro, 57, foram atingidas por tiros quando se deslocavam em um veículo VW/T-Cross. No momento, elas tinham como destino um balneário da região, onde passavam férias.

Segundo o g1, a principal suspeita é que os tiros tenham sido efetuados durante uma disputa por terras entre indígenas e fazendeiros. Essa versão, porém, não foi confirmada pela polícia, que diz investigar a motivação.